Ziet er slecht uit voor komende twee races

De tweede vrije training op het circuit van Zandvoort was enkele minuten bezig toen Oscar Piastri zijn McLaren in de tecpro-barrier van de Hugenholtzbocht parkeerde. Daniel Ricciardo kwam net op diezelfde bocht af en liet zich verrassen door Piastri, waarop hij zelf ook tegen de tecpro-barrier schoot. Daarbij liet hij echter niet zijn handen los van het stuur op het moment van impact, waardoor met name zijn linkerhand een lelijke klap te verwerken kreeg. Na de crash greep de Australiër, de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, meteen naar zijn hand. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat hij een gebroken middenhandsbeentje had opgelopen bij de crash. Dat betekende einde raceweekend voor Ricciardo, die in Barcelona onder het mes is gegaan.

