ZIEN: Zo woont sportverslaggever Jan Joost van Gangelen.

Hij moet dus wel een goed contract hebben voor de maandelijkse lasten op te kunnen hoesten..

Voetbalverslaggever Jan Joost van Gangelen, tegenwoordig werkzaam bij de zender ESPN, woont met zijn vriendin, dochter en zoon in een leuke woning in Hilversum, de plaats waar hij ook is geboren.

KOOPSOM WONING JAN JOOST VAN GANGELEN

Jan Joost kocht de woning eind december 2019 voor een bedrag van 1.510.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 1.750.000 euro. Hieruit blijkt in ieder geval dat hij een goed contract heeft bij de zender.

INDELING WONING

De woning heeft een woonoppervlakte van maar liefst 314 vierkante meter en telt tien kamers, waaronder zeven slaap- en drie badkamers. De keuken is luxe en voorzien van diverse inbouwapparatuur.

HUIS AMSTERDAM

De tuin ligt rondom de woning. De achtertuin is groot met 338 vierkante meter. Het huis is gebouwd in 1903.. Buiten deze woning is hij ook eigenaar van een woning in Amsterdam, die Jan Joost…