ZIEN; Zo woont NOS Studio Sport presentator Sjoerd van Ramshorst.

Sjoerd van Ramshorst is al jaren het vaste gezicht van Studio Sport en Studio Voetbal. Nadat Tom Egbers werd getroffen door een hartinfarct nam Sjoerd de presentatie over en sindsdien is Nederland hem gaan kennen.

KRO/NCRV

Toch is het voor kijkers van het programma “Met het mes op tafel” even wennen aan Sjoerd als nieuwe presentator. Hij vervangt Herman van ‘t Zandt die is overgestapt naar de KRO/ NCRV waar hij bij het programma De Slimste Mens het stokje overneemt van Philip Freriks.

KOOPSOM

Sjoerd woont met zijn vrouw, met wie hij in 2021 in het huwelijk trad, en zoon in een statige woning in Haarlem. Deze kocht hij in maart 2021 voor een bedrag van 736.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 792.500 euro.

INDELING

Voor dit geld heeft hij een woning met een woonoppervlakte van 120 vierkante meter. De woning beschikt over zeven kamers, waaronder 5 slaap- en 2 badkamers, verdeelt over twee woonlagen en een vliering

De woonkamer en suite heeft…