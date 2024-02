ZIEN: Zo woont Mike Ott van Bee Gees Forever, winnaar van The Tribute: Battle of the Bands!

The Bee Gees Forever wonnen afgelopen zaterdag het programma The Tribute; Battle of the Bands. Ze kregen van de jury, bestaande uit Spike, Caesar Zuiderwijk en Angela Groothuizen, zelfs drie keer een 10!

ZIGGO DOME

Als winnaar mogen ze straks voor zeker 17.000 mensen 1 uur optreden in het Ziggo Dome. Hiermee komt een droom uit. Met name zanger Mike Ott heeft met zijn kopstem iedereen overdonderd.

THEATERTOUR BEE GEES FOREVER

Als je je ogen dicht zou doen, hoor je gewoon Barry Gibb van de Bee Gees. Op zeker is dat hun leven nooit meer dezelfde zal zijn. Ze gaan nu op toer door Nederland en hebben al 130 optredens in de agenda staan en vrijwel alles is al uitverkocht.

WONING MIKE OTT

Maar hoe woont Mike Ott eigenlijk. Hij woont samen met zijn vriendin, die overigens 14 jaar ouder is dan hij, in een leuk rijtjeshuis in Zuidland op het eiland Voorne Putten. Dit optrekje kocht hij voor 275.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 350.000 euro.

