ZIEN: Zo woont Marieke Elsinga!

Hier geniet ze nog iedere dag met volle teugen van…

Marieke kocht dit optrekje voor een prijs van 1.252.500 euro in Amsterdam en liet er een hypotheek op vestigen van 779.600 euro. Ze woont daar samen met haar vriend Sander. Met hem werd ze vorig jaar moeder van een zoontje.

Marieke werkt ook bij Q Music met Mattie Valk. Hun ochtendprogramma is zeer populair. Op gebied van TV verloopt haar carriere niet echt goed. Programma’s als “Alles is muziek” en “The Jump” werden zeer matig bekeken. Ze verdient genoeg, zeker als je ziet hoeveel eigen geld ze in haar woning heeft gestoken

INDELING MARIEKE ELSINGA

Marieke heeft er zo’n half miljoen eigen geld ingestoken. Het is een schitterend dubbel bovenhuis met een woonoppervlakte van 155 vierkante meter. In totaal zijn er zeven kamers, waaronder vijf slaap- en twee badkamers.

UITZICHT

Zonnen kan op het riante dakterras met een prachtig uitzicht. Bijzonder is overigens ook dat het optrekje gelegen is…