ZIEN: Zo woont Familie Diner presentator Bert van Leeuwen.

EO gezicht, en presentator van het populaire programma Het Familiediner, Bert van Leeuwen, schoonvader van topmodel Romee Strijd, woont samen met zijn vrouw Carla met wie hij al 42 jaar is getrouwd, in een prachtige villa in Zoetermeer.

WAARDE WONING BERT VAN LEEUWEN

Deze kocht Bert in 2008 voor een bedrag van 664.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 9 ton euro. De woonoppervlakte bedraagt maar liefst 240 vierkante meter. De huidige waarde van de villa bedraagt zo’n 1,3 miljoen euro.

EIGEN VERMOGEN BEDRIJF BERT VAN LEEUWEN.

De overwaarde bedraagt dus zo’n vier ton euro. Hoe rijk is Bert eigenlijk? Hij is eigenaar van het bedrijf Bert van Leeuwen .V. en volgens de laatste jaarcijfers bedraagt het eigen vermogen 1,2 miljoen euro.

Maar dit had miljoenen euro’s meer kunnen zijn. Bert was 1 van de 4 eigenaren van het tv produktiebedrijf SkyHigh B.V.,dat o.a Het Familiediner maakt. Maar het door Skyhigh gemaakte programma “Hufterproef” was aanleiding tot…