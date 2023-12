ZIEN: Zo wonen Di-rect bandleden Spike en Marcel Veenendaal!

Spike, artiestennaam voor Frans van Zoest, en Marcel van Veenendaal zijn beide bandlid van Di-rect, vrijwel zeker de beste band van Nederland. Zonder overdrijven mag je Marcel de beste zanger van Nederland noemen.

Ondanks dat zijn het geen mannen die rondlopen met grote dosis arrogantie of zich voortdurend laten zien in de media. Wat dat betreft zijn het echte muzikanten die genieten van optreden en musiceren.

DIT BETAALDE SPIKE

Ondanks dat ze de beste band van Nederland zijn, wonen de Spike, tegenwoordig jurylid van het programma The Tribute, Battle of the Bands, en Marcel niet een giga villa in het Gooi Nee, Spike en Marcel wonen wat dat betreft redelijk eenvoudig. Zoals woont Spike in een appartement in het centrum van Den Haag, dat hij in 2009 kocht voor 247.500 euro en een hypotheek erop liet vestigen van 350.000

Hij woont daar met zijn verloofde Bella Hay, dochter van Barry Hay, en dochtertje Lotus die in 2021 werd geboren. Ondanks dat Spike in 2019 Bella…