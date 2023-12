ZIEN: Zo wonen Cheryl, Claire, Roelien en Anouk uit Gooische Vrouwen in het echte leven..

Ofwel zo wonen Linda de Mol, Tjitske Reidinga, Lies Visschedijk en Susan Visser in de serie en in het echte leven……

Eind 2024 keert de serie “Gooische Vrouwen” weer terug op de televisie en daar zullen de makers op zeker miljoenen kijkers een groot plezier mee doen.Dan kan iedereen weer genieten van Cheryl, Claire, Roelien en Anouk, rollen van respectievelijk Linda de Mol, Tjitske Reidinga, Lies Visschedijk en Susan Visser.

DE HUIZEN VAN DE GOOISCHE VROUWEN

Zij kunnen zich in de serie weer onderdompelen in de Gooische villa’s. Wonen zij overigens in het echte leven ook alle vier in een miljoenen villa of verschilt dat aanmerkelijk. Buiten Linda, die in een prachtig landhuis in het Gooische Huizen woont, wonen Tjitske, Lies en Susan in een appartement in Amsterdam.

Hun optrekjes verschillen enorm met de miljoenen villa’s uit de serie. Lies kocht haar huis voor 499.000 euro, Susan voor paar ton en Tjitske betaalde 390.000 euro. De meiden…