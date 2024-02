ZIEN: Zie hier de vreselijke beelden van het nieuwe huis van Ruud de Wild.

Een ergere nachtmerrie bestaat nauwelijks….

ZIE HIER DE BEWUSTE BEE,DEN VAN HUIS RUUD DE WILD

“Er was ooit een fundament, 150 jaar geleden, maar die is inmiddels weggespoeld”,Hij beschrijft het zelf als “middeleeuwse vondsten.” Inmiddels liggen er weer wat balken in zijn stulpje. “Net zoals in mijn eigen leven, helemaal opnieuw beginnen. Heerlijk.” Ruud dacht dat schilderen en behangen genoeg zou zijn. Maar dat is heel anders uitgepakt.

Hij kocht het optrekje 28 augustus vorig jaar kort na de breuk met Olcay Gulsen.voor een koopsom van 1.175.000 euro bij een vraagprijs van 1,2 miljoen euro. Ruud heeft er dus 25.000 euro vanaf weten te krijgen. Voor dit ged heeft hij een dubbel benedenhuis met een woonoppervlakte van 168 vierkante meter.

INDELING WONING RUUD DE WILD

Het aantal kamers bedraagt vijf, waaronder drie slaap- en 1 badkamer, verdeelt over twee woonlagen. Vanuit de woonkamer heeft Ruud een prachtig uitzicht over het water. Koken kan…