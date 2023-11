ZIEN: Zanger Alain Clark heeft een vermogen verdiend aan de verkoop van zijn grachtenpand.

Pand is vorige week aan de koper overgedragen…

Alain CLark, die we o.a. kennen van het nummer “Father and Friend”, zette een paar maanden geleden┬ásamen met zijn ex vriendin Reva hun grachtenappartement aan de Brouwersgracht in Amsterdam te koop voor een vraagprijs van 1,2 miljoen..

DIT VERDIENT ALAIN CLARK AAN DE VERKOOP

Zelf kochten zij het appartement in 2009 voor een prijs van 855.000 euro en lieten er een hypotheek op vestigen van 750.000 euro. Alain heeft het pand onlangs weten te verkopen voor 1.355.000 euro of 155.000 euro boven de vraagprijs.

Dit betekent dat hij met de verkoop van zijn appartement, dat deel uitmaakt van het pand “De Blaue Croon”, een winst maakt van exact een half miljoen euro. Uiteraard moet hij dit bedrag delen met zijn ex Reva.

INDELING APPARTEMENT

Wat krijgt de koper? Een zeer bijzonder appartement met een woonoppervlakte van 166 vierkane meter. In totaal zijn er vier kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer….