ZIEN; Zangduo Suzan en Freek gaan komend weekend in alle geheim trouwen.

En hier gaan ze wonen…

Suzan en Freek zullen dit weekend gaan trouwen. Het is eigenlijk top secret, dus de exacte lokatie is niet bekend. Het huwelijk hing al een tijdje in de lucht, maar het kwam er maar niet van.

HUWELIJKSWONING FREEK EN SUZAN

Na hun huwelijk gaan ze als getrouwd stel wonen in deze villa in Nederhorst den Berg De exacte koopprijs bedroeg 950.000 euro, Het gaat om eenĀ een vrijstaande woning in Nederhorst den Berg, dat een woonoppervlakte heeft van 146 vierkante meter.

LIEFDESBABY VOOR FREEK EN SUZAN

Het aantal kamers bedraagt zes, waaronder vier slaap- en 1 badkamer, verdeelt over twee woonlagen en een kelder. Koken kunnen zij in de moderne eetkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur en een vloerverwarming.

Verder is er nog een groot bijgebouw waar zij veel mee kunnen en een vrijstaande garage welke plek biedt aan zes auto’s. De achtertuin van 560 vierkante ligt op het oosten.

Het centrum van Nederhorst den Berg ligt op…