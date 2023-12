ZIEN Woning voetballer Mohamed Ihattaren na executieveiling gewoon weer te koop.

Ook zijn huis krijgt nu een twede kans…..

TWEEDE KANS

Voetballer Mohamed Ihattaren gaat zijn voetbalcarriere voortzetten bij de Tsjechische voetbalclub Slavia Praag. Hiermee krijgt hij een tweede kans. Eerder voetbalde hij bij PSV, Ajax en Juventus. Nu krijgt ook zijn huis in Vleuten een tweede kans.

VEILINGPRIJS

Zoals bekend is deze op 16 november j.l. geveild en gemeind op 740.000 euro. En dat terwijl Mohamed er op het laatst nog 895.000 euro voor vroeg. Hiermee kwam zijn totale verlies op 212.000, terwijl hij slechts een schuld van 5000 euro hoefde te betalen om een veiling van zijn woning te kunnen voorkomen.

TE KOOP

De woning staat officieel weer gewoon te koop. De vraagprijs moet je echter aanvragen. Deze is niet bekend. Bekend is wel wat de koper uiteindelijk voor zijn of haar geld zal gaan krijgen

INDELING HUIS IHATTAREN

Het herenhuis heeft een woonoppervlakte van 189 vierkante meter en telt in totaal vijf kamers, waaronder vier…