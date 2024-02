ZIEN; Weduwe Willibrord Frequin koopt nieuw huis het Gooi.

Op 26 mei 2022 overleed Willibrord Frequin en bleef zijn vrouw Gesina Lodwijkx, met wie hij in 2019 was getrouwd, alleen achter in het huis waar zij lief en leed hadden gedeeld. Gesina zette het huis te koop en deze is inmiddels verkocht. De verkoopprijs is nog niet bekend.

KOOPPRIJS WONING

Wel heeft de weduwe van Willibrord een nieuw huis gekocht; een twee onder 1 kapwoning in Huizen, in het Gooi. Ze betaalt er 495.000 euro voor, gelijk aan de vraagprijs. Tevens liet Gesina er een hypotheek op vestigen van 575.940 euro.

INDELING WONING

Voor dat geld krijgt zij een prachtige gerenoveerde woning, zodat ze daar niets meer aan hoeft te doen. De woonoppervlakte bedraagt 87 vierkante meter en de woning telt drie kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer.

Dit alles verdeelt over twee woonlagen. De keuken bevindt zich in de uitbouw en is voorzien van diverse inbouwapparatuur.. Verder is de woning voorzien van een houten vloer en dubbele beglazing.

Uiteraard is er een…