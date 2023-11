ZIEN: Wat een zooitje bij Martijn Krabbe.

Daar zal Martijn zelf ook niet echt blij mee zijn…

De straat waar RTL4 ster Marijn Krabbe, o.a. bekend als presentator van The Voice, in Amsterdam Zuid woont, is al een tijdje opgebroken. En zoals het er naar uitziet gaat dat zeker nog wel een tijdje duren.

OPBREKING STRAAT MARTIJN KRABBE

Het betekent in ieder geval, dat Martijn zijn auto niet voor de deur kan parkeren en dat is natuurlijk lastig als je net veel boodschappen hebt gedaan. Iedere dag als hij de deur uitgaat hoopt Martijn natuurlijk dat ze een beetje zijn opgeschoten.

BOB SIKKES

Begin van het jaar zat hij thuis in de rommel, toen zijn huis werd verbouwd onder leiding van Bob Sikkes, bekend van het programma “Kooen zonder Kijken”. Zo kreeg Martijn een splinternieuwe keuken.

Daar was hij wel blij mee, want de RTL 4 ster is gek op koken. Maar nu Martijn klaar is met de verbouwing van zijn huis, is het buiten een zooitje. Hij zal als geen ander verlangen dat dit binnenkort klaar is en…