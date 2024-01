ZIEN: Voor dit maandbedrag ben je kantoorgenoot van Yvonne Coldeweijer.

Kun je gelijk allerlei roddels met haar doornemen.

Een unieke kans om kantoorpand te delen met Juice koningin Yvonne Coldeweijer of met de onder vuur liggende advocaat Khalid Kasem, die verdacht wordt van het omkopen van een ambtenaar.

MAANDHUUR KANTOORÂ

Beiden, zoals bekendeburen al eerder onthulde, hebben hun kantoor in hetzelfde pand in Amsterdam. En vanaf nu kun je jouw kantoor hieraan toevoegen. Want bekendeburen ontdekte dat er nog 1 unit te huur is voor een maandhuur van 1400 euro all in, maar ex BTW.

JUICE KONINGIN

Hoe leuk is het niet om even de laatste Juice door te nemen met Yvonne of juridisch advies te vragen aan Khalid? Het kan nu zomaar. Zo luidt de advertentie van Element Offices in Amsterdam:

UNIT KANTOORRUIMTE

“Op dit moment is alleen ruimte 4.07 beschikbaar, het is een turn-key kantoorruimte ruimte ten behoeve van maximaal 4 personen, ter grootte van circa 26 m2 en de prijs is totaal EUR 1.400,- per maand exclusief BTW all-in…