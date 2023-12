ZIEN. Voetballer Joel Veltman scoort huurder voor zijn luxe Zuid As appartement.

Voor voormalig Ajax voetballer Joel Veltman, die op dit moment voetbalt voor de Engelse club Brighton & Hove Albion in de Premier League, heeft zijn zeer luxe appartement in het Intermezzo appartementengebouw, weten te verhuren voor 7000 euro per maand.

DIT VERDIENT JOEL VELTMAN PER MAAND AAN APPARTEMENT

Daar komt nog eens bij dat de huurder een eenmalige waarborgsom moet betalen van 28.000 euro. Maar dan heb je ook wat. Buiten dat het complex over een servicebalie met Personal Assistent Service beschikt, heeft Joel zijn optrekje laten inrichten met behulp van een binnenhuisarchitect.

INDELING APPARTEMENT JOEL VELTMAN

Het wordt dan ook voor dit geld gemeubileerd verhuurd. De woonoppervlakte bedraagt 163 vierkante meter en in totaal telt het appartement vijf kamers, waaronder drie slaap- en twee badkamers.

Uiteraard is de keuken zeer luxe en beschikt niet alleen over alle denkbare inbouwapparatuur maar ook over een kookeiland. Plus dat de keuken verbonden is met…