ZIEN: Voetballer Daley Blind zet zijn penthouse met adembenemend uitzicht te koop voor bijna zes miljoen euro.

En daarmee scoort hij een mega winst..

VRAAGPRIJS PENTHOUSE

Voetballer Daley Blind, ex Ajax en momenteel voetballend bij de Spaanse club Girona, heeft zijn zeer luxe penthouse in Amsterdam te koop gezet voor een vraagprijs van 5.750.000 euro. Zelf kocht hij het penthouse via zijn Stichting Wapje, opgericht eind 2016, voor een prijs van 2.272.500 euro.

WINST DALEY BLIND

Er rust geen euro hypotheek op het luxe optrekje van Daley en dat betekent wanneer hij zijn penthouse weet te verkopen op de vraagprijs, hij een winst maakt van maar liefst iets meer dan 3 miljoen euro. Kassa!

Wat krijgt de koper voor zijn of haar geld? Het penthouse, gelegen op de 21 ste verdieping heeft door de hoge ramen een adembenemend uitzicht over Amsterdam. De woonoppervlakte bedraagt 320 vierkante meter.

INDELING

Er zijn drie slaap- en twee badkamers, maar ook een loungekamer die toegang biedt tot een royaal terras met jacuzzi. Koken kan in de compleet ingerichte…