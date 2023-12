ZIEN; Topfotograaf en SBS Shownieuws deskundige William Rutten wordt er moedeloos van.

Het wil maar niet lukken..

SBS Shownieuws deskundige en topfotograaf William Rutten, ooit nog de echtgenoot van Nance, moet er zolangzamerhand moedeloos van worden, dat hij zijn landhuis in ‘s Graveland maar niet krijgt verkocht. Hij heeft zijn optrekje nu maar weer eens uit de verkoop gehaald.

LAATSTE VRAAGPRIJS

Hij zette deze laatst.te koop voor een vraagprijs van 1.850.000 euro, maar een koper is er niet gevonden> En William had met deze vraagprijs al 150.000 euro ingeleverd. Medelijden hoeven we nog niet te hebben.

Zelf kocht hij het landhuis, dat gebouwd is in 1907 en dienst deed als post-en telegraafgebouw met bovenwoning, in 1991 voor 102.101 euro. Later kocht hij de twee huizen ernaast erbij.

TOEKOMSTIGE WINST

De totale hypotheek bedraagt 136.000 euro. Dat betekent dat wanneer hij nog verder zal gaan zakken met de vraagprijs, er nog altijd een stevige winst valt te behalen.

Wat krijgt de toekomstige koper voor zijn geld? Een…