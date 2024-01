ZIEN: Stylist Bastiaan van Schaik lijkt na zeven jaar eindelijk beet te hebben

Al zeven jaar lang probeert stylist Bastiaan van Schaik een koper te vinden voor zijn prachtige penthouse in Amsterdam. Het wil maar niet lukken, maar daar kan verandering in komen. Een aspirant koper heeft namelijk een optie op zijn penthouse genomen. Gaat het nu na al die jaren lukken?

WINST BASTIAAN VAN SCHAIK

Zelf kocht hij zijn optrekje in oktober 2005 voor een bedrag van 539.000,– euro en liet er een hypotheek op vestigen van 590.000,– euro. Als het hem lijkt om het penthouse op de vraagprijs van 1.495.000 eur te verkopen, kan Bastiaan een winst van iets meer dan negen ton euro op zijn bankrekening laten bijschrijven.

INDELING PENTHOUSE



De koper krijgt een riante woning met een totale woonoppervlakte van 270 vierkante meter. Totaal zijn er 4 kamers, bestaande uit drie slaapkamers en 1 badkamer. Dit alles verdeeld over twee woonlagen. Het penthouse was vroeger het oude kantine gebouw van de KNSM en is dan ook een gemeentelijk monument.

Laten we hopen dat…