ZIEN: SBS Shownieuws deskundige William Rutten daagt koper van zijn landhuis uit!

Al sinds 2022 probeert topfotograaf en SBS Shownieuws deskundige William Rutten zijn landhuis in ‘s Graveland te verkopen. Hij begon op een vraagprijs van 2 miljoen euro en verlaagde de prijs naar 1.850.000 euro.

VRAAGPRIJS

Helaas echter zonder resultaat. Nu heeft hij zijn optrekje weer op de markt gezet, maar zonder een vraagprijs. Er staat nu vermeldt: “prijs op aanvraag”. Hiermee daagt William de eventuele koper uit om een bod te doen op zijn landhuis.

WINST

Er valt in ieder altijd een behoorlijk winst voor hem te behalen, want er rust slechts een hypotheek van 136.000 euro op het optrekje. Een winst van 1,7 miljoen euro is dus zeker geen utopie. En wat krijgt de koper voor zijn of haar geld?

INDELING LANDHUIS WILLIAM RUTTEN

Een landhuis met een woonoppervlakte van maar liefst 596 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt negen, waaronder zeven slaap- en 3 badkamers.

Dit alles verdeelt over twee woonlagen en een kelder. Koken kan in de luxe leuken voorzien…