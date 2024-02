ZIEN: Roy Donders neemt belangrijk besluit over zijn woning!

De stylist van het zuiden Roy Donders heeft zijn prachtig verbouwde woning in Tilburg alweer zo’n 19 maanden zonder resultaat te koop staan. Tot op heden is er geen koper komen opdagen en heeft hij besloten de woning uit de verkoop te halen.

KORTING

En dat terwijl Roy inmiddeks al 70.000 euro was gezakt met de vraagrpijs. Hij begon op 550.000 en is tenslotte gedaald naar een vraagprijs van 485.000 euro. Hij kocht zijn optrekje in 2016 voor 235.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 325.000 euro. Afgaande op de hypotheek had Roy bij verkoop op de vraagprijs een winst kunnen boeken van 160.000 euro..

INDELING VAN DE WONING

De koper krijgt een woning die ‘ïnstap klaar’ is met een woonoppervlakte van 245 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt zes; vier slaap- en twee badkamers waarbij een is voorzien van een tweepersoons whirlpool.

Dit alles verdeeld over drie woonlagen. De keuken is luxe en van alle mogelijke inbouwapparatuur voorzien en geeft…