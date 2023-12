ZIEN: Roddelpraat presentator Dennis Schouten zet zijn appartement huur!

HUUR PLUS WAARBORGSOM

Dennis Schouten, die samen met collega Jan Roos van Roddelpraat, het leven van vele BN ers zuur maakt, heeft zijn appartement in Almere te huur gezet voor een vraagprijs van 1475 euro plus je moet even een waarborgsom van 2950 euro schuiven naar zijn bankrekening

Zelf kocht Dennis zijn appartement in 2019 voor een prijs van 219.320 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 220.000 euro en heeft het al eerder geprobeerd te verkopen, maar dat is niet gelukt.

INDELING:

Wat krijgt de koper voor zijn of haar geld? Een twee kamer appartement met een woonoppevlakte van 47 vierkante meter.

Het aantal kamers bedraagt twee; 1 woon- en 1 badkamer. De woonkamer heeft openslaande deuren naar het balkon, die op het noordoosten ligt.

Het appartement heeft een open keuken die is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Het hele optrekje is overigens voorzien van vloerverwarming dus geen koude voeten deze winter.

SENIORENAPPARTEMENT

De huur is overigens…