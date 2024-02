ZIEN: Robert Jensen geeft gigantische korting op zijn appartement.

hij moet er dus blijkbaar zeer snel van af…

Robert Jensen heeft zijn appartement weer in de verkoop gezet en wel tegen een vraagprijs van 3,2 miljoen, Eerder vroeg hij nog 3.950. 000 euro. Hij verlaagt de vraagprijs dus maar liefst met 750.000 euro. Blijkbaar heeft hij zeer veel haast

Hij kocht het appartement in 2002 voor een prijs van 1.250.000 euro en aan hypotheken rust er een bedrag van 2, 8 miljoen euro op het pand. Er gloort eenog maar een winst van t450.000 euro in plaats van 1,2 miljoen euro. Wat krijgt de koper voor zijn geld?

Het appartement heeft een woonoppervlakte van 184 vierkante meter en telt in totaal 6 kamers, waaronder vier slaapkamer, een badkamer en zeer ruime sauna, verdeelt over twee woonlagen plus zolder.

De woonkeuken is riant en voorzien van alle gemakken. Een van de slaapkamers is omgebouwd tot een kleedkamer en het appartement beschikt over een ruime sauna van 3,5 meter diep!. Uiteraard ontbreek het dakterras…