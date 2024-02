ZIEN: Rick Brandsteder heeft zijn appartement fiks onder de vraagprijs moeten verkopen!.

VERKOOPPRIJS APPARTEMENT RICK BRANDSTEDER

Rick Brandsteder, die o.a.Temptation Island presenteert, heeft eindelijk een koper gevonden voor zijn appartement in Amsterdam Zuid, maar heeft diep moeten buigen voor de koper. Rick vroeg 920.000 euro voor zijn optrekje, maar heeft het verkocht voor 855.000 euro ofwel 65.000 euro onder de vraagprijs.

WINST

Maar er is ook troost. Zelf kocht Rick het appartement, dat hij een tijdje had verhuurd, in 2007 voor een bedrag van 490.000 euro en heeft er geen hypotheek op rusten.. Uiteindelijk heeft hij nog een winst kunnen scoren van 365.000 euro. Wat krijgt de koper?

INDELING APPARTEMENT RICK BRANDSTEDER

De koper krijgt een prachtig en luxe appartement met een woonoppervlakte van 106 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt vier, waaronder twee slaapkamers en 1 badkamer. Vanuit de woonkamer en suite heb je een prachtig uitzicht op het water.

BREUKELEN

De keuken is voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur en beschikt ook…