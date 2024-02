ZIEN: Rapper Boef verkoopt zijn appartementen met mooie winst.

Zoals bekend heeft rapper Boef, in het gewone leven Sofiane Boussaadia geheten, zijn villa in Almere te koop staan voor een vraagprijs van 2.150.000 euro. Tot op heden heeft er zich nog geen koper gemeld.

WINST VILLA

Als hij de villa op de vraagprijs weet te verkopen, maakt hij een winst van 550.000 euro. Maar de villa is niet het enige die moet worden verkocht. Het lijkt er sterk dat de rapper met een algehele verkoop bezig is.

Want de twee appartementen die hij in bezit had in Almere, heeft hij inmiddels wel al verkocht.. Het ene appartement kocht hij in 2019 voor 236.000 euro en verkocht deze voor een bedrag van 310.000 euro.

TOTALE WINST

Het andere appartement, ook in Almere, kocht hij voor 252.000 euro en verkocht hij ook voor het bedrag van 310.000 euro. In totale behaalde Boef een winst op de twee appartementen van totaal iets boven de 150.000 euro.

Als hij de villa weet te verkopen voor de vraagprijs zal zijn totale winst uitkomen op 7 ton euro….