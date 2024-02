ZIEN: Q Music DJ Domien Verschuuren koopt in Utrecht dit prachtige herenhuis op droomplek!

Moet nog wel even gemoderniseerd worden…..

Q Music DJ Domien Verschuuren, die recent op de sofa lag van een psycholoog wegens een super ego en onzekerheid, heeft samen met zijn vriendin Marcella een herenhuis gekocht in een kindvriendelijke buurt in Utrecht.

KOOPSOM

Hij kocht het herenhuis voor 710.000 euro, terwijl de vraagprijs op 755.000 euro lag. Wellicht een bewijs dat de markt aan het dalen is of heeft Domien zo goed onderhandeld. Dan is zeker sprake van “onzekerheid”.

INDELING HERENHUIS

Het pand ligt op een droomplek. Is gelegen dicht bij het centrum van de Domstad. De woonoppervlakte bedraagt 13 vierkante meter en in totaal zijn er vijf kamers, waaronder vier slaap- en 1 badkamer, verdeelt over drie woonlagen.

De keuken is halfopen, maar op zeker dat Domien er een nieuwe keuken in laat bouwen. Het hele pand moet worden gemoderniseerd ofwel aan zijn smaak worden aangepast. Uiteraard is een achtertuin. Deze is gelegen op het…