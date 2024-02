ZIEN: PSV aanvaller Noa Lang kocht recent deze prachtige villa.

PSV en Nederlands Elftal speler Noa Lang kocht dik een maand geleden deze twee onder 1 kap woning in Waalre. Hij betaalde er 1.350.000 euro en hoefde niet langs de bank voor een hypotheek.

TWEE ONDER 1 KAP WONING NOA LANG

De woonoppervlakte bedraagt 129 vierkante meter en in totaal zijn vier kamers. Uiteraard is het huis zeer luxe en heeft een prachtige tuin. Op dit moment kampt Noa, die door zijn trainer Peter Bosz een ideale teamspeler wordt genoemd met een lastige hamstring blessure , waardoor hij voor langere tijd is uitgeschakeld.

Noa kan in ieder geval zijn tijd doorbrengen in deze schitterende en luxe twee onder 1 kap woning. Je kunt het slechter treffen. Uiteraard is voor PSV te hopen, dat hij weer snel kan worden ingezet