ZIEN: Prinses Marilene, vrouw van Prins Maurits, scoort tonnen winst met verkoop van haar appartement

De prinses houdt er een mooie spaarrekening aan over en wellicht smaakt dat naar meer……

In 2018 kocht prinses Marilene van den Broek samen met haar zus Caroline een appartement in de Riverenbuurt in Amsterdam voor de prijs van 500.500 euro. Even dacht men dat prins Maurits en prinses Marilene uit elkaar zouden gaan en zij hier zou gaan wonen.

WINST PRINSES MARILENE VAN DEN BROEK

Dat bleek niet het geval. De zussen hadden het appartement gekocht als belegging. Het hoekappartement stond te koop voor een vraagprijs van 725.000 euro.Deze is nu verkocht voor een prijs van 776.000 euro.

Dat betekent dat de Marilene en haar zus een winst van 275.000 euro kunnen gaan verdelen. Een mooi kerstcado!

KOPER

Wat krijgt de koper? Die krijgt een vierkamer appartement met een woonoppervlakte van 120 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt vier, waaronder drie slaap- en 1 badkamer. De woonkamer heeft twee erkers en grote raampartijen,, waardoor je een…