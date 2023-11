Zien: Peter Gillis maakt zijn schoonouders belachelijk tijdens eerste ontmoeting

In Familie Gillis: Massa is Kassa zijn we getuige van de eerste ontmoeting tussen Peter Gillis en zijn schoonouders. Zoek het woord ‘tenenkrommend’ op in Van Dale en je vindt dit fragment terug in de definitie. Gillis overspoelt die ouwelui namelijk met ongevraagd commentaar: “Die is ook nat weggehange, of nie?”



Eerste ontmoeting

Peter Gillis is inmiddels al een halfjaar samen met zijn nieuwe liefde Wendy. Zij steunt de criminele kaalbol onvoorwaardelijk en is zelfs al bij hem ingetrokken. Op een gegeven moment kan de vuurdoop dus niet langer worden vermeden: de ontmoeting met de schoonouders. Petertje heeft er zin in.

Hatseflatsen

Je zou denken dat Peter vooral een positieve indruk wil maken op zijn schoonouders. Zo van: ja, je dochter gaat met een vermeend vrouwenbeul, maar ze is ├ęcht in goede handen. Gillis maakt zich echter niet zo’n zorgen. Wanneer hij aanbelt en zijn schoonouders niet onmiddelijk opendoen, komt hij direct met platte…