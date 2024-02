ZIEN: Panden van kijkcijfer deskundige Tina Nijkamp maken haar multi miljonair.

Oud programma directeur van SBS Tina Nijkamp, die tegenwoordig door het leven gaat als kijkcijfer deskundige en ooit nog eens werd gekozen tot omroepvrouw van het jaar, blijkt een ware pandjesbaas zijn.

PANDEN TINA NIJKAMP

De panden hebben een waarde van miljoenen euro’s en zijn verspreid over Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.. Het gaat om totaal zes panden, die zij samen met haar man de afgelopen jaren heeft gekocht.

TOTALE AANKOOP BEDRAG

Tina betaalde in totaal voor haar onroerend goed een bedrag van iets minder dan 3,7 miljoen en ze heeft slechts een hypotheek van 1,1 miljoen, welke is gevestigd op haar stadvilla in Amsterdam.

STADSVILLA TINA NIJKAMP

In Amsterdam bezit Tina Nijkamp twee panden, waaronder de woning waar zij nu met haar man woonachtig is. Deze kocht ze in 2021 voor een bedrag van 2.350.000 euro en daar rust de hypotheek op van 1,1 miljoen euro.

Haar stadsvilla heeft een woonoppervlakte van 209 vierkante meter en telt in totaal negen kamers,…