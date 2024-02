ZIEN: Omroep Zwart presentatrice Veronica van Hoogdalem koopt deze vrijstaande woning aan het water!

Omroep Zwartt presentatrice Veronica van Hoogdalem, die af en toe ook aan de desk staat van RTL Boulevard, heeft samen met haar vriend, deze leuke eengezinswoning in Almere gekocht.

KOOPSOM

Dat zij de woning dolgraag wilde hebben, blijkt wel uit het feit dat zij 41.000 euro boven de vraagprijs van 499.000 heeft betaald ofwel een bedrag van 540.000 euro. Er viel ook nog wel wat te klussen in de woning, want de hypotheek die zij op haar woning heeft laten vestigen bedraagt 650.000 euro.

Voor het geld heeft ze wel een vrijstaande eengezinswoning met eigen oprit en gelegen aan het water. Buiten de tuin op het zuidwesten, beschikt de woning ook over een riant dakterras met prachtig uitzicht.

INDELING

De woonoppervlakte bedraagt 105 vierkante meter en in totaal zijn er zes kamers, die zijn verdeeld over vier woonlagen. De keuken is luxe en heeft buiten inbouwapparatuur ook een kookeiland.

Ook kan Veronica de auto op eigen oprit plaatsen. Kortom; een heerlijke woning waar…