ZIEN: Nieuw horeca avontuur voor Rachel Hazes! En dit heeft ze gekocht!

Hiermee vervult ze een wens van de overleden Andre Hazes…..

ZIE HIER DE BEELDEN VAN DE ZAAK DIE RACHEL IN SPANJE GEKOCHT

Rachel Hazes heeft vandaag op haar Instagram bekend gemaakt aan een nieuw horeca avontuur te beginnen in het Spaanse Torremolinos. Ze is er zeer enthousiast over. Rachel zegt er het volgende over:”Ik kan eindelijk het volgende mooie nieuws met jullie delen”.

WENS ANDRE HAZES

Volgens haar had André nog een paar wensen toen hij serieuze problemen kreeg met zijn gehoor. “.Eén daarvan was om nog een eigen Hazes Café te hebben, daar waar hij ooit zelf was begonnen met zijn carrière als ‘zingende barkeeper”

Al sinds het overlijden liep Rachel met het plan in haar hoofd, vervolgt ze.Daarom ben ik zo ontzettend trots om dit nu eindelijk voor hem in vervulling te kunnen laten gaan. En dan ook nog in zijn geliefde Spanje.”

CASA HAZES

Op 10 februari zullen de deuren geopend worden. “Een plek voor iedereen die van lekker…