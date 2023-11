ZIEN: Maxim Froger verkoopt zijn appartement in Diemen zonder winst!

Maxim was blijkbaar al snel uitgekeken op zijn appartement want..

Recent heeft Maxim Froger, zoon van Rene en Natasja Froger, samen met zijn vriendin Ruby voor 850.000 euro een prachtige villa gekocht in het Gooise Blaricum waar ook zijn ouders wonen.

En dat terwijl hij vorig jaar maart nog een vierkamer appartement kocht in Diemen. Hij betaalde hiervoor 430.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van een half miljoen euro. Maar blijkbaar was Maxim snel uitgekeken op het appartement en zette hij het te koop voor 445.000 euro.

VERLIES MAXIM FROGER

Binnen twee weken vond hij een koper. Op basis van de hypotheek zou Maxim verlies lijden en in het meest gunstige geval quit spelen. De verkoopprijs is nog niet bekend. Te zien is wel dat hij zijn appartement zeer leuk heeft ingericht.

INDELING APPARTEMENT MAXIM FROGER

Wat krijgt de koper? Een appartement in het centrum van Diemen met een woonoppervlakte van 107 vierkante meter. Er zijn drie slaap-…