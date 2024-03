ZIEN: Marian Trott uit BB Vol Liefde koopt dit huis in Den Bosch

Na de doodsbedreigingen verbleef Marian hier graag…

In de tijd dat Marian Trott, deelneemster aan het programma BB Vol Liefde, met de dood werd bedreigd verbleef ze een tijdje in Den Bosch. Ze was op een bepaald moment ook van plan om hier te blijven wonen, want in Den Bosch heeft ze veel vrienden.

ALGARVE

Ze zette haar villa in de Algarve dan ook te koop voor 2,3 miljoen euro en trok ook stekker uit haar Bed and Breakfast. Maar Marian is, zeker nu ze weer verliefd is, van plan veranderd en zou zelfs weer haar B&B nieuw leven willen geven.

KOOPSOM

De woning in Den Bosch wordt dan meer een pied a terre. Ze kocht deze prachtige woning uit 1885 voor een prijs van 1.210.000 euro. Dat is 85.000 euro meer dan een vraagprijs van 1.125.000 euro.

Marian betaalde de woning met eigen geld. Het pand heeft een woonoppervlakte van 234 vierkante meter en telt in totaal vier kamers en is op loopafstand ge;legen van het centrum van Den Boscjh.