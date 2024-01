ZIEN: Lil Kleine in de financiele shit belandt.

Rapper Lil Kleine, artiestennaam voor Jorik Scholten, heeft al eerder het besluit genomen om zijn prachtige grachtenpand te gaan verkopen. En het gaat hier niet om een vrijwillige keuze om dit te doen.

LIL KLEINE IN DE SHIT

Wat blijkt? Vanaf 19 januari is de docu van Lil te zien en daar wordt de reden van de verkoop in feite onthuld. Doordat Sony de handen van hem heeft afgetrokken, is de kleine rapper in de shit geraakt.

“Ik moet 3 miljoen euro terugbetalen”, zegt Lil wanneer hij in zijn miljoenen kostende pand aan de Prinsengracht een levensgrote ruimte vol merkkleding laat leegruimen. ,”Er hangt heel veel wat ik maar één keer heb gedragen of zelfs nieuwe kleren waar het kaartje nog aan hangt, Dit zal wel wat opleveren.”

En dat terwijl hij in zijn goede tijd een ton euro per maand verdiende en met gemak briefjes van 500 verscheurde of een boetiek in de PC Hooftstraat bezocht om met duizenden euro’s aan kleding naar buiten te komen.

GEDWONGEN VERKOOP LIL…