ZIEN: Lieke van Lexmond geeft tonnen euro’s korting op haar woning aan het Vondelpark.

VERLAAGDE VRAAGPRIJS

Lieke van Lexmond en haar man Bas van Veggel hebben de vraagprijs van hun pand aan het Vondelpark in Amsterdam stevig verlaagd. Deze stond te koop voor een vraagprijs van 5.440.000 euro en is verlaagd met 460.000 euro naar een vraagprijs van 4.980.000 euro

Zelf kochten ze het pand in 2014 voor 1.625.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 4 miljoen euro. Er blijft dus, wanneer ze zouden besluiten de vraagprijs te verlagen, genoeg winst over. Wat krijgt de koper?

INDELING

De koper krijgt een prachtige herenhuis aan het Vondelpark met een woonoppervlakte van 354 vierkante meter. In totaal zijn er twaalf kamers, waaronder 5 slaapkamers, meerde badkamers en een aantal werkkamers.

GRACHTENPAND AMSTERDAM

Dit alles verdeeld over vijf woonlagen, die met elkaar verbonden zijn door een lift. De tuin is riant en ligt op het zuiden. Zelf wonen Lieke en Bas in hun schitterende grachtenpand aan de Keizersgracht in Amsterdam, dat zij vorig jaar…