ZIEN: Kocht Martin van Rijn, leider van de Commissie van Rijn, deze recratiewoning om in alle rust het eindrapport te kunnen schrijven?

Midden in het bos met maximale privacy en rust en betaalde er flink voor…

Ex minister Martin van Rijn ( PvdA legde deze week een bom onder Hilversum na publicatie van zijn rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Vooral Matthijs van Nieuwkerk komt er zeer slecht van af.

BUNGALOW MARTIN VAN RIJN

Het lijkt erop dat hij speciaal deze recreatiewoning/ bungalow heeft gekocht, om in alle rust en privacy het rapport te kunnen schrijven in plaats van in zijn woning in Den Haag. Van Rijn kocht namelijk in het plaatsje Dalfsen, in de provincie Overijssel, deze mooie en luxe recreatiewoning voor de prijs van 331.000 euro bij een vraagprijs van 299.000 euro.

INDELING BUNGALOW

Van Rijn betaalde de recreatiewoning met eigen geld. Er rust dus geen euro hypotheek op het optrekje. Wat krijgt hij hiervoor? De woonoppervlakte bedraagt 83 vierkante meter en in totaal zijn er vier kamers; drie slaap- en 1 badkamer, verdeeld over twee…