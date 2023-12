ZIEN; Khalid Kasem van “Khalid & Sophie” blijkt ware pandjesbaas.

Hij bezit voor een aantal miljoenen euro’s aan panden…..

KHALID & SOPHIE

De talkshow Khalid & Sophie van BNN/ Vara wordt voortdurend door o.a. Johan Derksen van Vandaag Inside weggezet als uiterst links en politiek correct. Maar in het gewone leven lijkt het er toch sterk op dat Khalid, die eerder een advocatenpraktijk had met Royce de Vries, zich meer schuldig maakt aan “links lullen, rechts vullen”

PANDEN

Bekendeburen ontdekte namelijk dat Khalid zakelijk gezien goed boert. Hij is de trotse eigenaar van in totaal zo’n acht panden. 1 in Amstelveen en de rest in Amsterdam. De laatste kocht hij in 2021 voor een prijs van 650.000 euro in Badhoevedorp.

OVERWAARDE

Hij kocht vanaf 2010 tot en met 2021 voor totaal zo rond de 1,6 miljoen euro. Uiteraard is de waarde van zijn vastgoed portefeuille de laatste jaren gestegen en bij een voorzichtige schatting kom je dan uit op zo’n drie miljoen euro ofwel een overwaarde van zo’n 1,4 miljoen…