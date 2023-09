ZIEN: Jim Bakkum drijft de spot met B&B-kandidate Anne

Jim Bakkum (36) laat zich ook eens van zijn leuke kant zien. Bijna jaloersmakend dat zo’n man echt the total package heeft. Stalen borstspieren, parelwitte bijtspijkers en ook nog eens een dosis humor die zijn weerga niet kent. Op Instagram steekt hij namelijk de draak met B&B Vol Liefde-deelneemster Anne. En dat gaat er als volgt aan toe.

Ook Jim is fan

B&B Vol Liefde was zonder twijfel het hoogtepunt van afgelopen zomer. Dat kreng van een Moeder Natuur probeerde even roet in ons eten te gooien met haar regenbuien en herfsttemperaturen. Een barbeque of stranddag zat er daarom 9 van de 10 keer niet in. Gelukkig hadden we de zon niet nodig. De warmte straalde wekenlang van het scherm bij het zien van zoveel vreemde wezens en verwarde zielen op zoek naar liefde. Ook Jim Bakkum en zijn gepantserde bovenlijf kropen onder een fleecedeken voor deze datingshow.

Verdacht wilde coupe

Een deelneemster die Jim Bakkum écht is bijgebleven is Anne. De Brabantse…