ZIEN; Janice Blok, “echte meisjes in de jungle” deelneemster en ex van Donny Roelvink doet bod op deze eengezinswoning.

Niet voor niets heeft Janice haar oog op dit huis laten vallen..

Janice Blok, kennen we allemaal van TikTok, Instagram en natuurlijk haar deelname aan het populaire tv-programma Echte Meisjes in de Jungle. Ook timmert de influencer inmiddels hard aan de weg als actrice, zo bemachtigde ze een rol in de bioscoopfilm “De Tatta’s.

EENGEZINSWONING

Maar vooral kennen we haar ook als ex van Donny Roelvink. Het gaat goed met haar en volgens insiders zou Janice een bod hebben gedaan op deze leuke eengezinswoning in Krimpen aan den IJssel, die te koop staat voor een vraagprijs van 395.000 euro.

Daar waar Donny nog in een huurhuis woont in Landsmeer, is Janice dus bezig met een eigen huis. Wat krijgt ze, als haar bod wordt geaccepteerd voor haar geld? Een leuke woning met garage met een woonoppervlakte van 125 vierkante meter.

INDELING WONING

In totaal zijn er zes kamers, waarvan vier slaap- en 1 badkamer, verdeelt over drie woonlagen. De keuken is luxe…