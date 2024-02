ZIEN: Jan Dulles van de 3 JS koopt dit appartement in Amsterdam.

Gaat Jan Volendam verruilen voor Amsterdam…

De 3JS zanger Jan Dulles, die onlangs een staaroperatie heeft moeten ondergaan, heeft recent dit appartement gekocht in Amsterdam. Gaat hij nu Volendam verlaten en in Amsterdam wonen?

UITZICHT OP IJ

Dat lijkt er niet op. Jan, die vorig jaar september in het huwelijk trad met zijn vriendin Caroline met wie hij drie kinderen heeft, kocht in Amsterdam een tweekamer appartement met een prachtig uitzicht over het IJ.

INDELING APPARTEMENT

Het appartement, met hoge raampartijen, heeft een woonoppervlakte van vijftig vierkante meter en telt twee kamers, waaronder 1 slaap- en 1 badkamer. Daar kan natuurlijk een gezin niet wonen.

De keuken is luxe en uiteraard is een balkon. Waarschijnlijk zal Jan heeft appartement hebben gekocht als investering. Hij gaat in ieder geval Volendam niet verlaten. Daar heeft hij een woning aan de Dijk.

KOOPSOM

Jan kocht het appartement voor 325.000 euro en betaalde het met eigen…