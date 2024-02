ZIEN: Inter Milaan voetballer Denzel Dumfries koopt deze vrijstaande villa in Rhoon!

Dat is lekker thuiskomen wanneer hij even in Nederland is..

Inter Milaan en Nederlands Elftal speler Denzel Dumfries, die eerder bij Sparta Rotterdam. Heerenveen en PSV voetbalde, heeft een prachtige vrijstaande villa met garage gekocht in Rhoon, dat in de buurt van Rotterdam ligt. KOOPSOM VILLA Terwijl de vraagprijs op 995.000 euro lag, kocht Denzel het voor 947.500 euro ofwel bijna met een halve ton korting. Hij liet er een hypotheek op vestigen van 939.000 euro. Hier krijgt hij een vrijstaande villa voor met een woonoppervlakte van 159 vierkante meter. INDELING VILLA Het aantal kamers bedraagt zeven, waaronder vijf slaap- en 1 badkamer, verdeelt over drie woonlagen plus kelderruimte. De keuken is uiteraard luxe en voorzien van alle denkbare inbouw apparatuur. Tuin is rondom en aan de achterkant grenst deze aan water. Ook zijn er in de tuin olijfbomen en cipressen te vinden. Inclusief de garage kunnen er totaal drie autos op het terrein staan….

