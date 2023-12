ZIEN: In dit bijzondere huis woont “verkenner” Ronald Plasterk

Plasterk, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, heeft de zware taak om te kijken of er een rechts kabinet inzit….

Ronald Plasterk, die op dit moment als “verkenner” de taak heeft om te kijken of er een rechts kabinet te vormen is, woont in een zeer opmerkelijke woning in Amsterdam, die hij samen met zijn vrouw Elsje Beumer, kocht. De woning is namelijk de voormalige dienstwoning van de stationschef van het Muiderpoortstation in Amsterdam.

PRIJS WONING RONALD PLASTERK

Plasterk en zijn vrouw waren blijkbaar als een blok voor de woning gevallen, want ze boden een prijs die boven de vraagprijs lag. De koopsom bedroeg namelijk 800.000 euro en de vraagprijs lag op 795.000 euro.

GEMEENTELIJK MONUMENT

Hij heeft op het nieuwe huis een hypotheek genomen van rond de 1,3 miljoen eur. Wat Plasterk kocht is een vrijstaand huis dat een gemeentelijk monument is. Plasterk kon er dus niet al te veel aan veranderen. De woning zelf heeft een…