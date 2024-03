ZIEN: In dit bijzondere Amsterdamse pand woont Micky Hoogendijk, ex van Adam Curry

Micky is dus weer terug in Amsterdam en had heel veel geluk met de woning door hulp te bieden…..

ZIE HIER DE BEELDEN

Micky Hoogendijk, die ooit de oorzaak was van de scheiding tussen Patricia Paay en Adam Curry is weer teruggekeerd in Amsterdam. Vanuit de hoofdstad zet zij haar werk als fotografe/ kunstenares weer voort. Met het vinden van een woon/ werkruimte heeft Micky echt enorm veel geluk gehad.

Het gaat om de voormalige rectorswoning van het Amsterdams Lyceum. De school kon het pand niet meer betalen. Micky greep haar kans, knapte de boel eigenhandig op en heeft een atelierwoning van het pand gemaakt.

Hiervoor woonde zij in een boerderij in het Brabantse plaatsje Eersel en verbleef enige jaren in Los Angeles. Micky en Adam Curry, die nog altijd in Austin Texas woont, gingen in 2014 uit elkaar en sindsdien heeft de kunstenares geen relatie meer gehad die een beetje serieus was.

Ze heeft zich daarom op haar werk gestort en dat doet Micky…