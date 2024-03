ZIEN: Hier trekt WNL omroepbaas Bert Huisjes zich de komende tijd terug!

Bert Huisjes heeft tijdelijk zijn functie neergelegd en gaat hier de tijd uitzitten…

ANGSTCULTUUR WNL

WML omroepbaas Bert Huisjes is in opspraak geraakt vanwege het feit dat hij verantwoordelijk zou zijn voor het creeeren van een angstcultuur bij de omroep. Onder anderen presentatrices Nikki Herr, Eva Jinek, Leonie ter Braak, Roos Moggré en Merel Westrik spraken in het vorige week verschenen artikel over Huisjes en de “angstcultuur” die hij zou creëren. Ook zou de omroepbaas „onvoorspelbaar en onveilig” gedrag vertonen.

Huisjes doet nu een stap opzij en legt zijn functie tijdelijk neer. “Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen zal ik tijdelijk opzij stappen als hoofdredacteur-bestuurder van WNL, om ruimte te maken voor een onafhankelijk onderzoek naar feiten en omstandigheden rond verwijten die WNL en mijn functioneren betreffen..

WONING BERT HUISJES

De omroep baas zal deze tijd doorbrengen in zijn huis in het Gelderse plaatsje…