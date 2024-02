ZIEN: Hier bouwt schaatsster Irene Schouten haar droomhuis.

Om o.a. die reden is Irene gestopt met haar schaatscarriere..

OLYMPISCH KAMPIOEN

Drievoudig Olympisch kampioen Irene Schouten stopt met schaatsen, om wat zij noemt te kunnen beginnen aan een “nieuwe levensfase”. Irene geeft aan na 15 jaar topsport andere dingen te willen doen in haar leven. De topsport heeft volgens haar eigen zeggen haar gewone leven teveel beperkt.

DROOMHUIS IRENE SCHOUTEN

Een van de dingen die zij aan het doen is, is het bouwen van haar droomhuis in het Noord Hollandse plaatsje Hoogkarspel. Deze woning kocht ze samen met haar Dirk Jan Mak voor een bedrag van 470.000 euro. Ze betaalden het huis met eigen geld.

In eerste instantie dachten zij dat het huis een beetje moest worden verbouw, maar dat bleek helaas niet het geval te zijn. In plaats van verbouwen, moest de woning helemaal worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd.

Het huis bleek namelijk o.a. niet op heipalen te staan en ja dat kan natuurlijk niet. Voordeel is wel…