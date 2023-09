Zien: het TV-debuut van een piepjonge Meghan Markle

Meghan Markle was voor haar relatie met Prins Harry al veelal op het grote scherm te zien. Dit begon al in de vroege jaartjes, toen zij en klasgenoten werden geïnterviewd over een televisiereclame. We zien een piepjonge Meghan die voor de camera’s haar mening geeft.

De video

Als maatschappijleer opdracht op de basisschool keken Meghan en haar klasgenoten naar enkele reclamespots om diens boodschappen te beoordelen. Een reclamespotje voor Ivory Dishwashing Liquid stoorde Meghan echter omdat ze het woord ‘haar’ gebruikten, wat suggereerde dat de afwas doen enkel een vrouwelijke taak was. Meghan nam het heft in eigen handen door een brief te schrijven aan de zeepfabrikant, waarna het bedrijf de reclame veranderde. Wat Meghan deed, bracht haar in 1993 in het programma ‘Nick News’ terecht, wat tevens het TV-debuut van Markle was.

Over Meghan

Meghan werd geboren op 4 augustus 1981 in Los Angeles, Californië. Haar moeder, Doria Ragland, is een…