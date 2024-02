ZIEN: Het lijkt Dennis Schouten eindelijk mee te zitten.

En daar heeft hij lang op moeten wachten…

Dennis Schouten van Roddelpraat liet gisteren weten, niet echt meer zin te hebben in het leven. Natuurlijk heeft hij hier veel mee losgemaakt. Maar er is ook gelukkig nog iets positiefs te melden

Lange tijd probeert Dennis een koper te vinden voor zijn appartement in Almere. Ook heeft hij zijn apparement meerdere keren te huur gezet, maar helaas zonder resultaat.

BOD EN WINST

En kijk aan. EIndelijk lijkt Dennis resultaat te boeken, want er is een bod uitgebracht op zijn appartementen. Deze staat te koop voor 297.500 euro. Zelf kocht Dennis zijn appartement in 2019 voor een prijs van 219.320 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 220.000 euro. Er gloort dus een winst van 77.500 euro aan de horizon en dat zou iedereen hem gunnen.

DIT KRIJGT DE KOPER

Wat krijgt de koper voor zijn of haar geld? Een twee kamer appartement met een woonoppervlakte van 47 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt…