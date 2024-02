ZIEN; Haags grachtenpand Paul van Vliet te koop.

In dit prachtige grachtenpand woonde en werkte de overleden cabaretier Paul van Vliet…

Op 25 april 2023 overleed op 87 jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Den Haag, cabaretier Paul van Vliet. Het grachtenpand waar hij woonde, werkte en uiteindelijk zijn laatste adem uitblies, staat te koop.

VRAAGPRIJS GRACHTENPAND PAUL VAN VLIET

De vraagprijs is 1.495.000 euro. Het pand kocht Paul in 2001 voor 748.737 euro. Er rustte geen hypotheek op het grachtenpand. Het beschikt over een woonoppervlakte van 342 vierkante meter en telt in totaal vijf woonlagen.

INDELING

Uiteraard is er een lift in het pand en iedere verdieping heeft een functie. De beneden verdieping is een werkkamer met openslaande deuren naar een beschutte stadstuin. De tweede verdieping fungeerde voor Paul als een muziekkamer met uitzicht op de gracht.

Op de derde verdieping bevindt zich de woon/ eetkeuken met openslaande deuren naar een groot…