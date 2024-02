ZIEN: Gordon zet zijn penthouse in Amsterdam weer te koop.

Geen contract, geen inkomsten Het lijkt sterk op een gedwongen verkoop voor Gordon….

Zonder tv-contract en vaste inkomsten lijkt het voor Gordon financieel tegen te zitten. Of het om de hypotheeklasten gaat of dat hij gewoon is uitgekeken op zijn huis weten we niet, maar feit is dat Gordon zijn penthouse in Amsterdam met fiks verlies zal verkopen.

Dit vraagt Gordon voor zijn penthouse in Amsterdam

De vraagprijs voor het huis van Gordon in Amsterdam bedraagt 2.995.000.

Hij kocht het penthouse voor iets minder dan twee miljoen euro en liet er een hypotheek op vestigen van drie miljoen euro. In eerste instantie vroeg Gordon 3,5 miljoen euro voor zijn luxe optrekje, maar zakte al snel naar de 3 miljoen.

Dit is het minimale verlies van Gordon op zijn huis

Nu probeert hij een vraagprijs van net iets onder de drie miljoen. Betekent wel dat hij, afgaande op de hypotheek, een verlies zal moeten slikken van minimaal 100.000 euro. Overigens heeft hij…